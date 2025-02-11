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Пхеньян предупредил Вашингтон о готовности применения всех сил в ответ на провокации в регионе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - КНДР следит за появлением стратегических сил США в районе Корейского полуострова и готова противостоять провокационным действиям, используя все имеющиеся у нее средства, говорится в заявлении представителя Минобороны республики.

"Наши вооруженные силы внимательно следят за частым появлением стратегических сил США на Корейском полуострове и находятся в готовности к использованию любых средств, предназначенных для защиты интересов безопасности государства и мира в регионе", - говорится в заявлении, которое опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пхеньян готов сдерживать Соединенные Штаты, а Вашингтон должен прекратить дальнейшие провокации, отмечается в заявлении Минобороны.

Заявление приурочено к прибытию в южнокорейский порт Пусан американской атомной подводной лодки Alexandria.

Вашингтон США Пхеньян КНДР
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