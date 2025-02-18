Пхеньян считает план США по денуклеаризации КНДР "апогеем глупости"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пхеньян продолжит наращивать ядерные вооруженные силы, а план США по денуклеаризации Северной Кореи считает устаревшим и глупым, заявили в МИД страны.

"Что касается близорукой "цели" США, преследующих старый и вздорный план о "денуклеаризации", который теперь стал более невозможным (...), то это подобно тому, как невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество. И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира", - говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел, которое публикует ЦТАК.

Согласно ему, у Пхеньяна на данный момент нет необходимости отвечать на "не признающую действительность позицию США".

В КНДР в очередной раз заявили, что осуждают и отвергают поведение США, а также предупредили, что "любые вызовы и угрозы враждебных государств столкнутся с подавляющим и решительным ответом".

"Еще раз ясно подтверждаем, что пока существуют враждебные угрозы со стороны США и их сателлитов, для нас ядерное оружие есть мир и суверенитет, также средство для самозащиты, которое дала государственная конституция", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В северокорейском МИД заверили, что КНДР "будет неизменно придерживаться нового курса главы государства на укрепление ядерных вооруженных сил, с помощью всех своих военно-политических средств последовательно сдерживать угрозы и шантаж со стороны США и их сателлитов, нарушающие суверенитет и интересы безопасности государства, и безупречно достигать своей стратегической цели".

На прошлой неделе МИД Южной Кореи заявил, что состоявшиеся трехсторонние переговоры между главой министерства Чо Тхэ Елем, госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Японии Такэси Ивайей стали "решительным" предупреждением против северокорейских провокаций и подчеркнули их приверженность укреплению глобального режима санкций в отношении Пхеньяна.