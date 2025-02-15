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Православные христиане отмечают Сретение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В субботу православные христиане отмечают Сретение Господне.

Праздник Сретения установлен в память о том, как младенца Иисуса на 40-й день после рождения по иудейскому обычаю принесли в храм. Согласно преданию, в храме к родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира.

Это событие - сретение, или встреча, младенца Христа - наделено для верующих особым смыслом. Считается, что в лице Симеона, одного из лучших людей уходящего времени, Ветхий Завет пришел поклониться Новому, который и должен был воплотить в себе Иисус.

Праздник Сретения отмечают в России с X века, то есть со времен Крещения Руси. В последние десятилетия 15 февраля считается также Днем православной молодежи.

Православие Сретение
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