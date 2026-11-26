В результате атаки иранских БПЛА на Кувейт погибли два итальянца

Это были сотрудники оборонной компании Rheinmetall Italia

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Кувейта заявило, что в результате атаки иранских беспилотников два гражданина Италии погибли от осколочных ранений, еще два человека были ранены, передает "Аль-Джазира".

Пострадавших - гражданина Кувейта и гражданина Пакистана - доставили в больницу.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что несколько иранских дронов атаковали военные объекты Кувейта, где находились два итальянских специалиста из оборонной компании Rheinmetall Italia, передает ANSA. Итальянцы занимались обслуживанием антенн системы ПВО Skyguard, которую используют ВС Кувейта.

"Произошел мощный взрыв, и, согласно сообщениям, поступившим к нам из Кувейта, оба наших соотечественника, к сожалению, погибли", - сказал министр. Его ведомство подаст ноту протеста в посольство Ирана в Риме.

Премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила соболезнования семьям погибших.

МИД Кувейта решительно осудил атаку Ирана, назвав произошедшее "вопиющим нарушением суверенитета страны" и серьезным нарушением международного права.

Иран отрицает причастность к атаке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с коллегой из Кувейта Джабером ас-Сабахом, что "Иран не имеет никакого отношения к этому инциденту".