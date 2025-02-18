Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Золото к концу 2025 года может подорожать до $3,1 тыс. за унцию из-за покупок драгметалла мировыми центральными банками и притока средств в обеспеченные слитками ETF, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Спрос со стороны ЦБ может составить в среднем 50 тонн в месяц, что больше предыдущих оценок, говорится в сообщении банка.

Если сохранится неопределенность относительно экономической политики, включая импортные пошлины, то цены на золото могут достичь $3,3 тыс. за унцию из-за более высоких спекулятивных позиций, полагают эксперты. Это подразумевает прирост за год на 26%, согласно расчетам агентства Bloomberg.

Котировки золота устойчиво повышались в этом году, обновляя исторические рекорды, что было обусловлено увеличением закупок центральными банками, серией понижений процентных ставок Федеральной резервной системой и, в последнее время, растущей обеспокоенностью инвесторов объявлениями президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин.

Ранее в феврале Citigroup давала прогноз, согласно которому драгметалл может подорожать до $3 тыс. за унцию в течение трех месяцев, поскольку геополитическая напряженность и торговые войны, разжигаемые Трампом, повышают спрос на безопасные активы.

За последний год золото выросло в цене на 44% и сейчас торгуется выше $2,9 тыс. за унцию.