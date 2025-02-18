Эрдоган и Зеленский проводят встречу в Анкаре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник проводит переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял украинского президента Владимира Зеленского, который прибыл в Турцию с официальным визитом", - говорится в заявлении канцелярии.

В настоящий момент проходит двусторонняя встреча.

Ранее сообщалось, что цель встречи Эрдогана и Зеленского - укрепление сотрудничества Турции и Украины.