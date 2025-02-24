В Узбекистане родителей будут наказывать за незаконное религиозное обучение детей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Узбекистане вводят наказания в виде штрафов и ареста на 15 суток для родителей, вовлекающих детей в процесс незаконного религиозного обучения.

Такой закон был принят парламентом в 2024 году, подписан президентом Шавкатом Мирзиёевым и вступил в силу после публикации на сайте базы национального законодательства.

"Незаконное вовлечение своего ребенка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими, влечет наложение штраф в размере от 10 до 15 базовых расчетных величин", - говорится в документе (1 БРВ в настоящее время составляет 375 тысяч сум. Текущий курс - 12916,18 сумов/$1).

В случае повторного нарушения в течение года предусмотрен штраф в размере от 15 до 25 БРВ или административный арест на срок до 15 суток.

В последние годы правоохранительные органы Узбекистана регулярно сообщают о пресечении деятельности подпольно действующих религиозных школ. В тоже время в стране действуют официально действующие средние и высшие религиозные учебные заведения.