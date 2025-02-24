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В Баку от отравления этиловым спиртом погибли 15 человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Баку 22-23 февраля 15 человек погибли от отравления этиловым спиртом, предположительно употребив средства гигиены с высоким содержанием спирта, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

"22-23 февраля по различным адресам в Сабунчинском районе Баку зафиксирована смерть 15 человек. По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК АР (халатность, повлекшая смерть двух или более человек), ведется предварительное расследование. Сотрудники прокуратуры, эксперты-криминалисты и судмедэксперты уже провели осмотр мест преступления и тел погибших, изъяты вещественные доказательства", - отмечается в сообщении.

По предварительному заключению экспертов, погибшие употребляли различные средства гигиены, содержащие 75% и 95% спирта.

"Пустые флаконы и другие вещественные доказательства были изъяты с места событий", - сообщила Генпрокуратура.

Азербайджан Баку Генпрокуратура
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