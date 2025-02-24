ЕС ввел санкции против трех иностранных банков за использование СПФС для обхода ограничений

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках нового пакета санкций запретил компаниям союза транзакции с тремя иностранными банками, которые использовали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ для обхода ограничений. Под запрет попали белорусские банк БелВЭБ и Белгазпромбанк, а также филиал банка ВТБ в Шанхае.

СПФС - это российский аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

"Две организации, зарегистрированные в Белоруссии и подключенные к СПФС, использовали систему с намерением обойти наши меры. Одна организация - это филиал санкционного российского банка, зарегистрированный в Китае, который также участвовал в мероприятиях, направленных на обход наших санкций", - говорится в сообщении ЕС.

При этом ЕС ввел отступление, которое дает возможность странам союза разрешить проведение операций с банком БелВЭБ для погашения гарантий по экспортным кредитам, а также для сделок, которые необходимы для вывода инвестиций из России или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025 года.

Также может быть дано разрешение на операции для выполнения контрактов, заключенных ранее 25 февраля 2025 года, до 26 августа 2025 года либо до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в Европейском союзе.

ЕС в июне 2024 года ввел запрет для банков союза, работающих за пределами России, использовать СПФС. Позднее, в ноябре, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) выпустило предупреждение для финансовых институтов не из США, которые подключаются к СПФС. Управление отмечало, что присоединение к СПФС после выхода предупреждения может рассматриваться как "красный флаг", и оно готово применять более агрессивные меры к иностранным финансовым учреждениям, которые предпринимают такие действия.

СПФС Банка России была создана в ответ на волну антироссийских санкций в 2014 году. По итогам 2023 года пользователями системы были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников системы на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.