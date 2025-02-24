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Каллас поедет в США с идеей участия Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине

Она считает лучшей гарантией безопасности для украинцев вступление Украины в НАТО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ходе своего визита в США, куда она отправится во вторник, намерена настаивать на позиции о необходимости участия ЕС и Киева в переговорах по украинскому урегулированию.

"Никакое соглашение не может заключаться без Украины или без Европы просто потому, что такого рода соглашение не сможет функционировать. Соединенные Штаты должны работать с нами. Плохое соглашение для Украины - это плохое соглашение для Европы, но это и плохое соглашение для Соединенных Штатов", - заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По ее словам, в разных регионах мира наблюдается обеспокоенность сегодняшними изменениями в многополярной системе международных отношений и будущим международного права. Никто не заинтересован оказаться "в мире, которым управляет самый сильный".

"Когда мы говорим об Украине, мы также говорим о европейской архитектуре безопасности. И даже речь идет о глобальной стабильности", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В ответ на вопрос, какие гарантии безопасности Запад мог бы предложить Украине, она отметила, что странам, подписавшим с Украиной соглашения о безопасности, следует думать о практических последствиях своих обязательств. Должны быть гарантированы параметры, позволяющие "материализоваться безопасности".

"Я думаю, что самый эффективный и дешевый инструмент - это вступление в НАТО. Если вступление в НАТО не находится на столе переговоров, тогда как мы согласились, что путь в НАТО (...) необратим (...), а значит, Украина в конечном счете должна стать частью НАТО, и если в начале этого пути такая опция откладывается, то государства, подписавшие соглашение о безопасности, должны выполнять свои обязательства: войска на местах, поставки боеприпасов, вооружения, чтобы гарантировать безопасность Украины", - считает Каллас.

Она полагает, что все эти вопросы необходимо обсуждать.

ЕС США НАТО Кая Каллас Украина
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