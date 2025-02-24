Трамп не против посетить РФ, если удастся решить украинскую проблему

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что готов посетить Россию, если украинский кризис будет урегулирован.

"Если все будет улажено, а я думаю, что это удастся сделать, то я поеду туда", - сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп пояснил, что такой визит пройдет "в подходящее время". При этом он усомнился, что поездка может состояться 9 мая, так как "это довольно скоро".