Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан (слева направо) во время встречи Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Тегеран был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, ситуацию в Сирии, в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает МИД РФ.

"В ходе состоявшихся бесед был подробно рассмотрен весь комплекс многоплановых российско-иранских связей, вышедших на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в связи с подписанием 17 января в Москве нового базового межгосударственного договора", - говорится в опубликованном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "при этом был высоко оценен продвинутый характер российско-иранского политического диалога, подчеркнута особая значимость регулярного доверительного общения руководителей двух государств".

В ходе переговоров "отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию приоритетных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, в том числе с учетом итогов состоявшихся в январе в Москве переговоров на высшем уровне", добавили в МИД РФ.

"В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади добавили, что была "проведена сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

"Подтвержден неизменный настрой Москвы и Тегерана на углубление эффективного взаимодействия на ведущих многосторонних площадках, прежде всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС", - подчеркивают в ведомстве.

Стороны условились о продолжении активного российско-иранского диалога по всем внешнеполитическим направлениям, представляющим взаимный интерес.