Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим ибн Хамад аль Тани сообщил, что рассчитывает посетить Россию 17 апреля.

Открывая переговоры с эмиром, глава российского МИД Сергей Лавров передал эмиру наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина сообщил, что в Москве ожидают его визита.

"Надеюсь, 17 апреля", - заявил, в свою очередь, эмир.

Лавров находится в Катаре с визитом. Он также провел встречу с главой МИД страны Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.