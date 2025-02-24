Главы МИД РФ и Турции заявили о приверженности реализации ранее достигнутых договоренностей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Турцию был принят президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, стороны обсудили развитие многопланового сотрудничества между странами, актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшихся встреч и бесед была подтверждена приверженность России и Турции реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей по всему спектру поступательного развития двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте российского министерства.

На Смоленской площади уточнили, что в ходе переговоров были также предметно рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня. "При этом особое внимание было уделено проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта", - добавили в МИД России.

"Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений", - говорится в сообщении.