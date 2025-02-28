Тысячи жителей китайского Сианя отметили русскую Масленицу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Масштабное празднование русской Масленицы прошло в пятницу в центральном городе китайской провинции Шэньси в Сиане, сообщили в пресс-службе главы российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

"Гостей принимала большая открытая площадка на главной туристической пешеходной улице Сианя. С полудня до позднего вечера здесь лились русские народные песни, участники праздника разгадывали викторины о русской кухне и народных промыслах, принимали участие в подвижных играх и, конечно же, без остановки угощались масленичными блинами. А в финале праздника всех ждал концерт ансамбля казачьей песни "Криница", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, масленица в Китае стала продолжением программы перекрестных Годов культуры России и Китая (2024-2025). В праздновании приняли участие заместитель губернатора провинции Шэньси Сюй Минфэй, заместитель мэра города Сиань Сяо Ци и другие представители руководства властей провинции.

Как отметил, Титов, провинция Шэньси очень значима для российско-китайских экономических отношений.

"Мы благодарны губернатору Шэньси Чжао Гану, мэру Сианя Е Нюпину за неизменную поддержку наших инициатив. Международный сухой порт Сианя сегодня является отправной точкой для множества грузовых составов в европейском направлении, и грузопоток в Россию и обратно будет только нарастать. Пусть этот праздник станет символом нашего единства и стремления к совместному будущему", - отметил Титов.