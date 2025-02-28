Поиск

Тысячи жителей китайского Сианя отметили русскую Масленицу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Масштабное празднование русской Масленицы прошло в пятницу в центральном городе китайской провинции Шэньси в Сиане, сообщили в пресс-службе главы российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

"Гостей принимала большая открытая площадка на главной туристической пешеходной улице Сианя. С полудня до позднего вечера здесь лились русские народные песни, участники праздника разгадывали викторины о русской кухне и народных промыслах, принимали участие в подвижных играх и, конечно же, без остановки угощались масленичными блинами. А в финале праздника всех ждал концерт ансамбля казачьей песни "Криница", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, масленица в Китае стала продолжением программы перекрестных Годов культуры России и Китая (2024-2025). В праздновании приняли участие заместитель губернатора провинции Шэньси Сюй Минфэй, заместитель мэра города Сиань Сяо Ци и другие представители руководства властей провинции.

Как отметил, Титов, провинция Шэньси очень значима для российско-китайских экономических отношений.

"Мы благодарны губернатору Шэньси Чжао Гану, мэру Сианя Е Нюпину за неизменную поддержку наших инициатив. Международный сухой порт Сианя сегодня является отправной точкой для множества грузовых составов в европейском направлении, и грузопоток в Россию и обратно будет только нарастать. Пусть этот праздник станет символом нашего единства и стремления к совместному будущему", - отметил Титов.

Борис Титов Сиань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Греции железнодорожное и авиасообщение нарушено из-за забастовки

Что случилось этой ночью: пятница, 28 февраля

Штаты продолжат обсуждение с Россией деятельности дипмиссий

Штаты продолжат обсуждение с Россией деятельности дипмиссий

Глава Минфина США заявил, что Киев одобрил соглашение по полезным ископаемым

Обострение палестино-израильского конфликта

В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе

В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе

КНДР запустила стратегическую крылатую ракету

Трамп считает, что украинский конфликт разрешится быстро или не разрешится вовсе

Лондон готов направить на Украину военных и авиацию по завершении конфликта

Лондон готов направить на Украину военных и авиацию по завершении конфликта

Трамп уверен, что Путин будет выполнять обязательства в случае украинского урегулирования

Трамп готов Путину "доверять, но проверять"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе348 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5919 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });