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ЕС даст автопроизводителям еще три года для достижения целей снижения выбросов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз предоставит автопроизводителям дополнительные три года для достижения целевых показателей снижения выбросов CO2, первоначально установленных на 2025 год.

Еврокомиссия (ЕК) внесет соответствующее предложение позднее в этом месяце, сообщила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

"Цели остаются теми же, компаниям придется выполнить их", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.

"Это обеспечит отрасли больше пространства для маневра и больше ясности, причем без изменения согласованных целевых показателей. Я уверена, что такая целенаправленная поправка может быть быстро согласована Европарламентом и Евросоветом", - сказала председатель ЕК.

Многие автопроизводители заявляли о необходимости переноса сроков достижения целевых показателей выбросов CO2, поскольку ослабление спроса на электромобили затруднило их выполнение, в связи с чем компании могли столкнуться с миллиардными штрафами.

Между тем, некоторые представители сектора, например, Volvo AB, призывали ЕК сохранить прежние сроки, чтобы обеспечить нормативную определенность для бизнеса, активно инвестировавшего в новые технологии для выполнения целей к 2025 году.

Европейский регулятор также намерен принять меры для стимулирования развития инноваций в сфере автономного вождения и других автомобильных технологий. Кроме того, ЕК рассматривает возможность оказания прямой помощи европейским производителям аккумуляторов, стремясь обеспечить устойчивость и гибкость цепочек поставок в автомобильном секторе, заявила фон дер Ляйен.

Котировки акций европейских автопроизводителей подскочили на заявлениях главы ЕК. Бумаги Volkswagen AG прибавляют в цене 4%, Mercedes-Benz Group и BMW - на 2,6%, Renault SA - на 3,7%.

ЕС BMW Mercedes-Benz Renault Volkswagen Volvo
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