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Пашинян обвинил Баку в давлении на арестованных бывших руководителей Нагорного Карабаха

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в применении против бывших военно-политических руководителей Нагорного Карабаха физического и психологического давления.

"В контексте судов (против бывших руководителей Нагорного Карабаха - ИФ) я говорил, что у нас есть информация и она уже видна очевидным образом, что используются запрещенные средства, применяются пытки, оказывается психологическое, физическое давление, что неприемлемо для нас", - сказал Пашинян на правительственном часе в парламенте.

Он заверил, что власти Армении приложат все усилия для решения этой проблемы. "Наша дипломатия делает все, что возможно, и руководствуется принципом "не навреди", - пояснил Пашинян.

В МИД Армении ранее заявляли, что "власти Азербайджана используют эту судебную инсценировку как инструмент политического давления на Республику Армения и манипуляции в обществе, учитывая чувствительность проблемы для каждого члена семьи и всего общества".

В январе в Азербайджане начался судебный процесс над бывшими военно-политическими руководителями Нагорного Карабаха, в том числе над бывшим госминистром Рубеном Варданяном, экс-президентами Бако Саакяном, Аркадием Гукасяном и Араиком Арутюняном, экс-спикером парламента Давидом Ишханяном, бывшим главой МИД Давидом Бабаяном, бывшим командующим армией обороны Левоном Мнацаканяном, бывшим замкомандующего армией обороны Давидом Манукяном.

26 февраля международный адвокат Варданяна Джаред Генсер распространил заявление в котором сообщил, что, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья экс-госминистра спустя неделю после голодовки, Азербайджан принуждает его продолжать участие в процессе.

Азербайджан Армения МИД Никол Пашинян Нагорный Карабах Рубен Варданян
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