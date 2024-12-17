Генпрокуратура Азербайджана передала в суд дело Рубена Варданяна

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана сообщила о передаче в Бакинский военный суд уголовного дела в отношении 15 бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, прекратившей существование после военной операции азербайджанской стороны в 2023 году.

В уголовном деле рассматриваются 2 548 эпизодов.

Власти Азербайджана осенью 2023 года арестовали 15 членов армянского руководства Карабаха. Среди них бывший руководитель компании "Тройка Диалог", бывший госминистр НКР Рубен Варданян, бывшие президенты НКР Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, экс-спикер парламента Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и др. Всем предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике военную операцию. В итоге вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха были разоружены, а бывшие лидеры республики задержаны азербайджанской стороной.

Бывший руководитель "Тройки Диалога", первый президент московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян 2 сентября 2022 года заявил, что отказывается от российского гражданства и переедет в Нагорный Карабах. В Карабахе он получил главы правительства непризнанной НКР, а после начала блокады Лачинского коридора был освобожден от занимаемой должности.