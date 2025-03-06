Что случилось этой ночью: четверг, 6 марта

Макрон заявил о "российской угрозе", южнокорейский истребитель сбросил бомбу на жилой дом, Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эммануэль Макрон заявил о "российской угрозе" для Франции и Европы. По словам французского президента, Россия сделала из конфликта на Украине "всемирный конфликт". Он также анонсировал встречу в Париже на следующей неделе начальников генштабов стран, готовых отправить миротворцев на Украину, и призвал Евросоюз укрепить свою оборону. "Мы остаемся верными НАТО, но мы должны усиливать нашу независимость", - сказал Макрон.



- В Южной Корее истребитель южнокорейских ВВС по ошибке сбросил снаряд на жилой дом в городе Пхочхон, пострадали семь человек.

- Президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС. "Освободите всех заложников сейчас, а не позже, и немедленно верните все тела людей, которых вы убили, или для вас все кончено", - написал Трамп в сети The Truth Social. Представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил телеканалу CNN, что заявление Трампа побудит Израиль не выполнять соглашение о прекращении огня.

- Американский госсекретарь Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Штатами, помогающими Киеву, и Россией. Рубио посетовал, что президент Украины Владимир Зеленский "саботировал" и "подрывал" усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, и заявил о необходимости начала переговоров между Киевом и Москвой.

- МИД Молдавии не считает нарушением конвенции непринятие верительных грамот у посла РФ Олега Озерова. Накануне в связи с этим был вызван в МИД России молдавский посол в Москве Лилиан Дарий.