МИД Молдавии не считает нарушением конвенции непринятие верительных грамот у посла РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - МИД Молдавии полагает, что Кишинев не нарушал норм Венской конвенции о дипломатических сношениях, до сих пор не приняв верительные грамоты у прибывшего в республику осенью прошлого года посла РФ.

"Установление даты и порядка организации церемонии вручения аккредитационных грамот является исключительной прерогативой принимающего государства в соответствии с дипломатическими обычаями и повесткой дня компетентных учреждений. В этом контексте Республика Молдова отвергает любые инсинуации относительно нарушения Венской конвенции и подтверждает свою приверженность соблюдению международных норм в области дипломатических отношений", - сообщила в четверг пресс-служба молдавского МИДа.

Накануне посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России. "Главе молдавской дипмиссии выражено недоумение тем, что у Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова О.Б.Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, Президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД РФ.

В российском дипведомстве также сообщили, что "послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот".