Поиск

США создали на Аляске дополнительно 20 шахтных пусковых установок для противоракет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты завершили сооружение еще 20 шахтных пусковых установок для противоракет на базе Форт-Грили на Аляске, следует из данных издания Defense News.

Теперь Агентство противоракетной обороны США располагает 60 шахтными пусковыми установками на Аляске и четырьмя на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Как указывает издание Newsweek, дополнительное развертывание систем ПРО предназначено для защиты США от возможных ударов северокорейских баллистических ракет дальнего действия.

В рамках реализации инициативы президента США Дональда Трампа, выдвинутой 27 января, Пентагон начал разрабатывать идею создания системы ПРО "Золотой купол". Помимо укрепления наземной противоракетной обороны программа предусматривает включение в систему ракет-перехватчиков космического базирования.

США Аляска
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

В Польше собрались ввести всеобщую обязательную военную подготовку

В Польше собрались ввести всеобщую обязательную военную подготовку

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи грузино-армянской границы

Что случилось этой ночью: суббота, 8 марта

Трамп может передислоцировать 35 тыс. американских военных из Германии в Восточную Европу

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Задержанный по делу о взрыве в Кабуле признался в причастности к теракту в Crocus

Что произошло за день: пятница, 7 марта

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР

Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5967 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });