США создали на Аляске дополнительно 20 шахтных пусковых установок для противоракет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты завершили сооружение еще 20 шахтных пусковых установок для противоракет на базе Форт-Грили на Аляске, следует из данных издания Defense News.

Теперь Агентство противоракетной обороны США располагает 60 шахтными пусковыми установками на Аляске и четырьмя на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Как указывает издание Newsweek, дополнительное развертывание систем ПРО предназначено для защиты США от возможных ударов северокорейских баллистических ракет дальнего действия.

В рамках реализации инициативы президента США Дональда Трампа, выдвинутой 27 января, Пентагон начал разрабатывать идею создания системы ПРО "Золотой купол". Помимо укрепления наземной противоракетной обороны программа предусматривает включение в систему ракет-перехватчиков космического базирования.