Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на 2028-2034 годы, продолжат обсуждения в декабре, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Дания, ФРГ, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия выступили против сформулированных председателем Евросовета Антониу Коштой предложений по бюджету, призвав сократить расходы, пишет Politico.

- Два итальянца погибли в результате атаки иранских беспилотников на Кувейт, сообщило Минобороны страны. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал атаку подозрительной и заявил о готовности расследовать произошедшее с властями Кувейта и Италии.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что и РФ, и Украина, и НАТО стремятся к урегулированию украинского конфликта. Трамп также выразил мнение, что G7 - менее интересный формат, чем G8 с участием России.

- Над Ленинградской областью в ночь на пятницу сбито 44 беспилотника. Петербургский аэропорт Пулково работает по согласованию с соответствующими органами.

- Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе остался без света из-за аварии. Идут работы по запуску местной электрогенерации.

- Паром столкнулся с плавучим сухим доком в акватории Гонконга, пострадали 24 человека, их госпитализировали.