Президент США считает, что G7 - менее интересный формат, чем G8 с участием РФ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что формат "Большой семерки" менее интересен, чем "Большая восьмерка", в которую входила Россия.

"G8 - более мощный формат, чем G7", - сказал Трамп, отвечая на вопросы военных во Флориде в День благодарения.

Он добавил, что на саммитах G7 "они обсуждают только Россию".

По словам американского лидера, в таких случаях он спрашивал участников, "а почему же тогда здесь нет России".

Трамп также в очередной раз предположил, что если бы Россию не исключили, "то может быть не было бы войны (на Украине - ИФ)".

Формат G8 был приостановлен в 2014 году после присоединения Крыма к России.