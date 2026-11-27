Politico пишет, что Трамп по своей инициативе изменил согласованное с Рютте заявление

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изменил прежде согласованное с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте совместное заявление, добавив в него предостережение для Украины избегать ведущих к расширению конфликта действий; в исходной версии в этом контексте упоминалась только Россия, пишет Politico со ссылкой на источник.

"Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным (...) заявил, что первоначальное послание было официально согласованным двумя сторонами заявлением - это значит, что Трамп позже в одностороннем порядке внес правки в заявление", - сообщает издание.

В четверг Трамп опубликовал в Truth Social текст совместного заявления по итогам встречи с Рютте в Мар-а-Лаго, состоявшейся в среду вечером по Североамериканскому восточному времени.

"Мы подробно обсудили важность того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые намеренно или случайно могут привести к расширению конфликта", - говорится в тексте, опубликованном Трампом.

В заявлении отмечается, что необходимо добиться завершения конфликта как можно скорее.

Между тем в ночь на четверг журналисты пресс-пула Белого дома опубликовали первоначальную версию совместного заявления. Оно было значительно короче, и ряд формулировок отличается от "обновленной" версии. В первом варианте заявления Трамп и Рютте призывали только Россию избегать действий, которые могли бы привести к эскалации украинского конфликта. В новой версии в этом контексте упоминается и Украина.