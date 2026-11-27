Глава МИД Ирана назвал атаку на Кувейт "готовым сценарием для войны"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал атаки беспилотников на Кувейт подозрительными и сообщил о готовности к совместному расследованию инцидента с властями Кувейта и Италии.

"Инцидент вызывает подозрения и выглядит как готовый сценарий для войны. Мы готовы сотрудничать с Кувейтом и Италией в установлении причин инцидента", - написал он в соцсети X.

Аракчи добавил, что в ходе телефонных разговоров с главами МИД Италии и Кувейта выразил соболезнования в связи с гибелью итальянских граждан.

Ранее в телефонном разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни Аракчи отверг обвинения, выдвинутые против Ирана, как необоснованные, подчеркнув, что исламская республика не причастна к произошедшему и не несет за него ответственность.

Его высказывания последовали за категорическими опровержениями со стороны ВС Ирана.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран не проводили никаких военных или наступательных операций в регионе", - заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи.

Ранее Минобороны Кувейта заявило, что в результате атаки иранских беспилотников погибли два гражданина Италии, еще два человека получили ранения.