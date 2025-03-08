Стратегические бомбардировщики США провели в Европе имитацию бомбового удара

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, переброшенные в середине февраля на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, провели очередной полет над Европой с имитацией нанесения бомбового удара, сообщило Европейское командование ВВС США.

Пара B-52H совершила накануне перелет из Англии к итальянскому острову Сардиния, вблизи которого потренировалась в нанесении бомбовых авиаударов.

Это уже десятая операция американских стратегических бомбардировщиков в Европе за последние недели.

С момента прибытия в Англию бомбардировщики провели полеты над Финляндией, странами Балтии и Польши, Балканами, Турцией и Персидским заливом. В ходе ряда полетов отрабатывалось учебное бомбометание.

На базе Фэрфорд на данный момент находятся четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. Они были переброшены туда с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.