Лавров проведет переговоры в Москве с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 марта проведет переговоры с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"11 марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, он прибудет в Москву с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что в последнее время очные контакты с руководством ОБСЕ "сводились к кратким беседам на полях министерских мероприятий".

"Предстоящая встреча будет посвящена обсуждению как текущих вопросов, относящихся к мандату и компетенциям генерального секретаря, так и общему положению в ОБСЕ, которая продолжает пребывать в глубочайшем институциональном кризисе", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Ожидаем конструктивного, обстоятельного обмена мнениями", - сказала Захарова.

В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что "в ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов взаимодействия России с Организацией и ее руководством. Российская сторона намерена поднять тему безопасности журналистов и пути повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении".

Последняя поездка генсека ОБСЕ в Россию состоялась в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид (ФРГ).