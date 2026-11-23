Рютте исключил возврат НАТО к границам 1997 года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - НАТО не намерена отступать на прежние границы, заявил генсек альянса Марк Рютте.

"Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей, поэтому это неприемлемо. Такие решения принимают в НАТО, но никто - вне НАТО", - сказал Рютте в понедельник на пресс-конференции.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия на переговорах в Абу-Даби обращалась к своим проектам договоров о безопасности с США и НАТО 2021 года.

"Гарантии безопасности России настолько же императивны, как и наши известные требования о нерасширении НАТО, а требования безусловно обеспечить решение проблем, которые относятся к источникам этого конфликта, его корням, - это мы не можем просто отложить в сторону и отменить", - сказал тогда Рябков.