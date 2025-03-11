Президент Узбекистана отправляется с государственным визитом во Францию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11-13 марта посетит с государственным визитом Францию, планируется обсуждение узбекско-французского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах, сообщила пресс-служба главы государства.

"Программой пребывания в Париже предусматривается проведение переговоров и мероприятий на высшем уровне, а также ряда встреч с официальными и деловыми кругами Франции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в повестку дня предстоящих контактов включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений. Приоритетное внимание будет уделено расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционно-финансовой сферах, продвижению проектов кооперации с ведущими компаниями и предприятиями Франции.

В ходе пребывания во Франции Мирзиёев встретится с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле для обсуждения практических аспектов подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции организации в Самарканде этой осенью, добавили в пресс-службе.