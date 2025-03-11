Президент Сербии провел переговоры с сыном Трампа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич провел переговоры в Белграде с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, сообщают во вторник американские СМИ.

После переговоров Вучич написал в соцсетях, что эти контакты "показывают готовность укреплять двусторонние отношения и совместно работать над решением глобальных проблем".

Трамп-младший - старший сын президента США. Он уже посещал Сербию в сентябре 2024 года - до американских президентских выборов.