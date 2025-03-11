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Korean Air поменяет логотип и ливрею после покупки Asiana Airlines

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Korean Air Lines представила новый корпоративный логотип и ливрею самолета в рамках широкомасштабного обновления бренда после завершения покупки контрольного пакета акций Asiana Airlines Inc. в декабре прошлого года.

По итогам объединения двух южнокорейских авиаперевозчиков была создана одна из крупнейших авиакомпаний в Азии.

На ее самолетах теперь будет написано слово "Korean" (вместо "Korean Air") более крупным темно-синим шрифтом, а верхняя половина фюзеляжа будет окрашена в светло-голубой цвет с новым металлическим эффектом.

"Обновленный логотип соответствует современным и мировым тенденциям минималистского брендинга, сохраняя при этом отличительную идентичность авиакомпании", - заявила авиакомпания.

С 1984 года самолеты Korean Air имеют отличительные небесно-голубые сверху и белые снизу корпуса, а хвосты украшены стилизованным символом тхэгык (сине-красный аналог японского "инь и ян"). Новый дизайн хвоста представляет собой упрощенный тхэгык с прорисовкой контуров темно-синим цветом.

Первым самолетом с обновленной ливреей стал Boeing 787-10, который был поставлен авиакомпании в прошлом году.

Также Korean Air представила новое меню с большим разнообразием блюд. Авиакомпания сообщила об обновлении залов ожидания в Инчхоне и Лос-Анджелесе, а также о строительстве зала в новом терминале аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке, который планируется завершить к концу 2026 года.

Korean Air, один из основателей авиационного альянса SkyTeam, была создана в 1969 году, когда государственная Korean Air Lines была поглощена южнокорейским конгломератом Hanjin Kal.

Korean Air и Asiana Airlines объявили о сделке еще в ноябре 2020 года, однако ее завершение откладывалось из-за антимонопольных опасений, возникших у ряда регуляторов. В общей сложности компаниям понадобилось получить разрешение от 14 регуляторов по всему миру, чтобы закрыть сделку. Слияние стало самым длительным в авиационной отрасли.

Korean Air Lines Asiana Airlines
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