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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с сирийским политиком развитие ситуации в республике

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Развитие ситуации в Сирии обсуждалось в ходе состоявшейся во вторник встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем сирийского Фронта за перемены и освобождение, секретарем партии "Народная воля" Кадри Джамилем, сообщил МИД России.

"В ходе обстоятельной беседы состоялось обсуждение развития ситуации в Сирии, включая трагические события, произошедшие в приморских районах страны. При этом особый акцент был сделан на необходимость налаживания инклюзивного политического процесса с участием представителей всех этно-конфессиональных групп на базе инициатив резолюции СБ ООН 2254 в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета САР", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В этом контексте, отмечается в сообщении, была отмечена важность соглашения, подписанного 10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абди.

Кроме того, сообщает МИД РФ, Богданов принял посла Египта в Москве Назиха Нагари.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, положение дел в Судане и Ливии", - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении.

Стороны в ходе встречи затронули "некоторые практические вопросы российско-египетского взаимодействия, включая поддержание активного политического диалога", заявили на Смоленской площади.

Встреча прошла по просьбе посла.

МИД РФ Египет Сирия Михаил Богданов
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