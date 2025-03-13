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Ирландский премьер после консультации с Британией и ЕС обсудил с Трампом тарифы и Украину

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Михол Мартин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме накануне предпринял попытку довести до американского лидера озабоченности Европы по поводу американских пошлин на европейские товары и позиции Вашингтона в отношении украинского урегулирования, сообщила The Washington Post.

"Премьер-министр Ирландии Михол Мартин посетил Белый дом в среду (...), поскольку европейские лидеры стремятся обуздать эскалацию торговой войны и закрыть расширяющийся раскол в вопросе помощи Украине", - говорится в публикации.

Газета отмечает что европейские лидеры особенно надеялись, что Мартин сможет позитивно повлиять на трансатлантическую торговлю и необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Европейские чиновники "смирились с тем, что в той или иной форме столкнутся с тарифами США, теперь их цель состоит в том, чтобы минимизировать их".

По вопросам организации встречи Мартин получил также несколько советов от британского премьера Кира Стармера, сообщили изданию источники.

Европейцы рекомендовали Мартину довести до Трампа то, что "мирное соглашение позволит России восстановить свои вооруженные силы, а плохой исход конфликта приведет к российской угрозе всей Европе".

The Washington Post пишет, что после обмена любезностями в Овальном кабинете "Трамп продолжил критиковать Ирландию и Европейский союз за тарифную и налоговую политику, которые, по его мнению, наносят ущерб Соединенным Штатам".

Газета характеризует это заявление как "выговор перед камерой", который не дал Мартину возможности для возражений.

Встречу нельзя "сравнить по напряженности с публичным выступлением Трампа 28 февраля в адрес президента Украины Владимира Зеленского, но это был не тот саммит, на который надеялись многие европейцы", резюмирует издание.

Белый дом Ирландия Дональд Трамп Михол Мартин
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