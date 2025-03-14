США ведут первоначальные переговоры с "Газпромом" о налаживании сотрудничества

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - США изучают возможности сотрудничества с "Газпромом" в глобальных проектах, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Россией и мирному соглашению по Украине, пишет Bloomberg, ссылаясь на российские и европейские источники из числа официальных представителей.

"Переговоры находятся на ранней стадии, но могут включать сотрудничество по энергетическим проектам в Европе и Азии", - говорится в сообщении.

По оценкам европейских экспертов, между представителями США и России "были предварительные контакты по этому вопросу, но (...) неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую", отмечает агентство.

Оно напоминает, что президент РФ Владимир Путин в четверг сказал о потенциальном сотрудничестве между США и Россией в области энергетики, которое может проложить путь к восстановлению поставок в Европу. О заинтересованности в сотрудничестве говорил также президент США Дональд Трамп.

По словам некоторых источников, энергетические инициативы США и "Газпрома" могут охватить Европу и Азию и "могут соответствовать более широкому стремлению США ослабить связи России с Китаем и Ираном", что также отвечало бы желанию Трампа использовать возможности для бизнеса, которые могут возникнуть в результате мирного соглашения о прекращении конфликта в Украине.

Источники сообщили Bloomberg, что "Газпром" со своей стороны заинтересован в том, чтобы США помогли перезапустить газопровод "Северный поток", остановленный после диверсионной атаки в 2022 году.