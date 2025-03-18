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Li Auto представила технологию автономного вождения с функциями водителя-человека

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайская Li Auto выпустила новую большую модель Mind VLA для автономного вождения, говорится в сообщении автопроизводителя.

Mind VLA (vision-language-action, зрение-язык-действие) поможет упростить функции помощи водителю, в том числе определение вывесок магазинов и парковку. Она превратит автомобиль из средства передвижения в чувствительного водителя с функциями слуха, зрения и поиска, заявил вице-президент направления алгоритмов автономного вождения Li Auto Пэн Цзя.

Эта "роботическая большая модель" объединяет пространственный, лингвистический и поведенческий интеллект, что позволит системам автономного вождения чувствовать, думать и адаптироваться к внешним условиям, написал в соцсети Weibo глава и основатель компании Ли Сян.

По его словам, способность MindVLA усовершенствовать автономное вождение с помощью функций водителя-человека изменит преставления об этой сфере так же, как iPhone 4 изменили представления о смартфонах.

Акции Li Auto подорожали на 6,8% по итогам торгов в Гонконге во вторник.

Гонконг Li Auto
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