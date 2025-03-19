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Польша расширила флот минных тральщиков на Балтике

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Количество минных тральщиков в составе ВМС Польши достигло пяти, сообщил в среду глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Пятый корабль типа Kormoran II спущен на воду. Минный тральщик Rybitwa поступит в 8-ю флотилию береговой обороны. Это важный момент перед лицом угроз безопасности в Балтийском море", - написал Косиняк-Камыш в соцсетях.

"Вместе с нашими союзниками нам необходим постоянный и эффективный контроль над акваторией, и корабли типа Kormoran II предназначены, среди прочего, для наблюдения за критически важной инфраструктурой, а также для борьбы с подводными диверсиями и патрулирования водных путей", - добавил он.

Ранее сообщалось, что НАТО начало патрулирование Балтийского моря в рамках операции Baltic Guard в январе 2025 года, причиной назывались факты повреждения подводной коммуникационной инфраструктуры.

Польша Балтийское море
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