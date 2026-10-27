Путин встречается с Пезешкианом "на полях" саммита ФСЭГ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент РФ Владимир Путин РФ (слева направо) Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент Ирана прибыл в Москву в понедельник для участия в восьмом саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил повестку предстоящего заседания ФСЭГ. Он отметил, что у президента запланирована и двусторонняя программа, так как на всех международных мероприятиях подобного рода проводятся и отдельные встречи лидеров.

В последний раз Путин и Пезешкиан виделись в октябре в Туркменистане, где "на полях" саммита СНГ провели двустороннюю встречу, а затем и трехстороннюю - с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В переговорах с российской стороны принимают участие Ушаков, вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Дмитрий Ядров, министр энергетики Сергей Цивилев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, замглавы администрации президента Максим Орешкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

10 октября Ушаков после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что президент России приветствовал продолжающийся диалог Вашингтона с Тегераном, несмотря на обмен сторон резкими заявлениями. Он также подчеркнул, что российское предложение "по вывозу высокообогащенного иранского урана в Россию, как возможного выхода из тупика, остается в силе". Также Ушаков сообщил, что американский президент "не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана".

Тогда же Ушаков сообщил, что Путин "особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны, сторонам можно и нужно договариваться", и упомянул, что подробно обсудил текущую ситуацию с Пезешкианом во время встречи лидеров в Туркмении.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора передал президенту США Дональду Трампу по согласованию с Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта.