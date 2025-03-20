Суд предписал Greenpeace выплатить более $660 млн компании Energy Transfer

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суд присяжных штата Северная Дакота в среду удовлетворил иск техасского нефтепроводного оператора Energy Transfer о взыскании с Greenpeace (признана нежелательной в РФ) более $660 млн в качестве возмещения ущерба в связи с ролью этой организации в протестах против строительства трубопровода Dakota Access, проходивших почти десятилетие назад, пишет New York Times.

В своем иске Energy Transfer обвинила Greenpeace в диффамации и координации преступных действий протестующих в 2016-2017 годах.

Greenpeace намерена подать апелляцию и утверждает, что играла лишь незначительную роль в протестных акциях, начатых представителями резервации племени сиу.

Протесты вызвали большой общественный резонанс в США и привлекли тысячи сторонников. Активисты сиу настаивали на изменении маршрута прокладки нефтепровода и утверждали, что строительство затрагивает священные индейские захоронения. Они также высказывали опасения в связи с возможным загрязнением речной воды.

Подземный нефтепровод Dakota Access протяженностью 1 172 мили работает с 2017 года, однако Energy Transfer все еще ожидает окончательного разрешения на строительство небольшого участка, пересекающего федеральную территорию под водохранилищем Оахе на реке Миссури.

Племя сиу добивается остановки строительства в рамках другого судебного процесса.