Alibaba и BMW будут совместно разрабатывать ИИ для автомобилей в Китае

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba и германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG будут совместно разрабатывать искусственный интеллект для автомобилей в Китае, говорится в совместном заявлении компаний.

BMW внедрит в новые модели, приспособленные для китайского рынка, ИИ-разработки компании Banma, инвестором которой выступает Alibaba. Banma разработала эти технологии совместно с Qwen, подразделением китайского интернет-гиганта. Модель Qwen уже используется в автомобилях китайских Xpeng, Zeekr и Leapmotor.

Alibaba также будет содействовать BMW в разработке нового "умного" персонального ассистента с улучшенными возможностями распознавания голоса и планирования поездок. Ассистент сможет помогать при парковке, рекомендовать близлежащие рестораны и в режиме реального времени предоставлять информацию о светофорах. Эта технология будет внедрена в новые модели автомобилей китайского производства в следующем году.

Кроме того, BMW представила комплексную стратегию развития в области ИИ в Китае, предполагающую ускорение внедрения искусственного интеллекта в операции на территории страны.

Стратегия ориентирована на улучшение пользовательского опыта, повышение эффективности бизнес-процессов и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества в рамках цепочки поставок.

BMW располагает НИОКР-объектами в Пекине, Шанхае, Шэньяне и Нанкине. Это ее крупнейшая сеть за пределами Германии.