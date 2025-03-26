Поиск

Alibaba и BMW будут совместно разрабатывать ИИ для автомобилей в Китае

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba и германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG будут совместно разрабатывать искусственный интеллект для автомобилей в Китае, говорится в совместном заявлении компаний.

BMW внедрит в новые модели, приспособленные для китайского рынка, ИИ-разработки компании Banma, инвестором которой выступает Alibaba. Banma разработала эти технологии совместно с Qwen, подразделением китайского интернет-гиганта. Модель Qwen уже используется в автомобилях китайских Xpeng, Zeekr и Leapmotor.

Alibaba также будет содействовать BMW в разработке нового "умного" персонального ассистента с улучшенными возможностями распознавания голоса и планирования поездок. Ассистент сможет помогать при парковке, рекомендовать близлежащие рестораны и в режиме реального времени предоставлять информацию о светофорах. Эта технология будет внедрена в новые модели автомобилей китайского производства в следующем году.

Кроме того, BMW представила комплексную стратегию развития в области ИИ в Китае, предполагающую ускорение внедрения искусственного интеллекта в операции на территории страны.

Стратегия ориентирована на улучшение пользовательского опыта, повышение эффективности бизнес-процессов и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества в рамках цепочки поставок.

BMW располагает НИОКР-объектами в Пекине, Шанхае, Шэньяне и Нанкине. Это ее крупнейшая сеть за пределами Германии.

Alibaba BMW Китай Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК

Что случилось этой ночью: среда, 26 марта

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, новых заявлениях о пошлинах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });