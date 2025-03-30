МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае

Разрушения в Мандалае после землетрясения в Мьянме Фото: Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма нуждается в помощи российских спасателей, в городе Мандалай самая сложная обстановка, сообщил руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов.

"Мы собираем информацию, как правило, от губернаторов областей, и сейчас вырисовывается картина, что в городе Мандалай самая сложная обстановка. Поэтому передислокацию основных сил, включая мобильный госпиталь, планируем провести там", - сказал Воронцов.

Он отметил, что функция по ликвидации последствий возложена на разные министерства и ведомства Мьянмы.

"Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей. Они видели, как мы проводим работу во всех точках земного шара, поэтому наша помощь им очень нужна", - сказал он.

Воронцов сообщил, что в Мьянму прибыли 120 спасателей, врачей и кинологов. Сегодня самолет МЧС доставил в регион аэромобильный госпиталь.