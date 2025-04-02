Лукашенко запретил госорганам проводить совещания без оснований

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву, которой запретил государственным органам вмешиваться в компетенцию друг друга, а также проводить совещания без оснований.

"В соответствии с директивой недопустимо вмешательство государственных органов, должностных лиц в компетенцию друг друга", - сообщили в пресс-службе президента.

Также директива исключает формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих государственные органы, кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами.

"Запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате", - говорится в документе.

Как отметили в пресс-службе, документ направлен на кардинальное повышение эффективности функционирования системы органов государственной власти, управленческой деятельности, усиление исполнительской дисциплины, социально ответственного отношения каждого к труду.