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Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти, объяснив это важностью присутствия опытных политиков и подготовкой их нового поколения.

"Как вам я обещал - фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите", - сказал он, выступая в четверг на торжественном мероприятии в Международном выставочном центре в Минске.

"Должны ж быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла. Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение 50 и больше. Она уже не такая и молодежь", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, 25 марта во Дворце Независимости в Минске Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз.

Белоруссия Александр Лукашенко
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