Китай продлил до 5 июля антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство торговли КНР в среду объявило о продлении срока антидемпингового расследования в отношении бренди из стран Европейского союза.

С учетом сложности этого дела и в соответствии с действующими правилами, ведомство решило продлить расследование до 5 июля, говорится в заявлении, которое цитирует агентство "Синьхуа".

Китай 5 января 2024 года начал антидемпинговое расследование в отношении бренди, импортируемого из ЕС; это сделано по просьбе Китайской ассоциации производителей алкогольных напитков, выступившей от имени отечественных предприятий этой отрасли. С 11 октября были введены временные антидемпинговые меры в отношении бренди из ЕС. Они применяются к крепким спиртным напиткам на основе винограда в емкостях менее 200 литров.

Китай является крупнейшим для ЕС направлением поставок крепкого алкоголя. Основная часть импорта бренди в КНР приходится на Францию.