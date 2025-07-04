Китай ввел антидемпинговые пошлины на европейский бренди

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Китай ввел антидемпинговые пошлины в размере от 27,3% до 34,9% на импорт европейского коньяка и бренди сроком на пять лет. Решение вступает в силу с 5 июля, сообщило Министерство торговли КНР.

Тарифный режим предусматривает исключения: 34 производителя бренди из ЕС будут освобождены от пошлин при условии соблюдения ранее озвученных ценовых обязательств. В их число входят такие крупные коньячные бренды как Martell (принадлежит Pernod Ricard) и Remy Martin (Remy Cointreau).

Предварительное решение об обложении пошлинами европейского коньяка и бренди было принято в 2024 году. В ответ ЕС ввел тарифы в размере до 45% на китайские электромобили.

В результате торгового конфликта ЕС с Китаем падение поставок коньяка в страну, являющуюся крупнейшим мировым рынком для этого напитка, достигает 70% год к году в отдельные месяцы, по данным французской отраслевой организации Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC).