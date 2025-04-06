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Главы генштабов Британии и Франции обсудили вопросы размещения сил на Украине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радкин в Киеве встретился с начальниками Генштабов Франции и Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с размещением на Украине сил безопасности в будущем, сообщил офис британского правительства.

"Главы оборонных ведомств обсудили структуру, численность и состав, необходимые для любых будущих сил обеспечения безопасности на Украине", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "основное внимание на встречах было к вопросам использования текущих возможностей Украины, чтобы обеспечить стране как можно более прочные позиции на будущее".

В сообщении также говорится, что, как ожидается, в коалицию по безопасности войдут 30 стран, обсуждение будет продолжено на встречах британского министра обороны Джона Хилли в Брюсселе в четверг с коллегами из стран, входящих в "коалицию желающих".

Также Хилли вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом возглавит контактную группу по Украине.

Обсуждения будут "основываться на военном планировании, которое проводилось в течение последних нескольких недель".

Контактная группа "объединит около 50 стран для оказания дополнительной военной поддержки Украине", информирует правительство.

Киев Великобритания Франция Украина Борис Писториус Джон Хилли Тони Радкин
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