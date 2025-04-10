Самолет "Авиастар-Ту" в Китае в 2022 году загорелся из-за неполадки в электроснабжении

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание грузового Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-Ту", которое случилось в китайском аэропорту Ханчжоу в январе 2022 года, произошло вследствие нештатной работы системы электроснабжения самолета. К такому выводу пришли авиационные власти КНР (CAAC).

"Причиной пожара стало сгорание горючих материалов в обогащенной кислородом среде в результате теплового воздействия из-за нештатной работы бортовой системы электроснабжения самолета", - говорится в отчете. Его перевод на английский язык опубликован на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Очаг пожара, согласно отчету, находился в нижней части кабины пилотов под панелью управления второго пилота. Пламя распространилось сначала по всей кабине пилотов, затем постепенно проникло в грузовой отсек самолета. Этому поспособствовало в том числе поступление кислорода через открытые аварийные выходы.

Возгорание Ту-204 (регистрационный номер - RA-64032) произошло 8 января 2022 года при подготовке к вылету из Ханчжоу в Новосибирск. Внутри самолета находилось около 20 т груза и 26 т авиационного топлива, сообщала Служба новостей Китая. Пожарные и скорая помощь приехали на место через две минуты после получения отчета об аварии, они спасли восемь членов экипажа. Сам самолет был практически полностью уничтожен.

Согласно открытым данным, сгоревший самолет был выпущен в 2002 году ульяновским заводом "Авиастар". В 2019 году лайнер был передан в аренду китайской компании Cainiao Smart Logistics Network, являющейся логистическим оператором китайской Alibaba Group, и с этого времени использовался для доставки в Россию из Китая посылок торговой платформы AliExpress.