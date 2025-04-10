CNN сообщил о возможной поездке Трампа в Турцию и на Ближний Восток в мае

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может посетить несколько стран Ближнего Востока и Турцию в течение мая, сообщила в соцсети Х журналист CNN Алейна Трин со ссылкой на источник в Белом доме.

"Трамп рассматривает возможность посетить Турцию в рамках своей поездки на Ближний Восток в следующем месяце, после остановок в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ", - написала Трин.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию. Сам президент отмечал, что намеревается также посетить "Катар, возможно, еще пару других стран".

О точных датах визитов не сообщалось.