Трамп собирается с визитом в Саудовскую Аравию в мае

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт отметила, что Белый дом оповестит о конкретных датах визита и других его деталях, когда будет располагать информацией о них. Она добавила, что США и Саудовская Аравия сейчас работают над организацией визита.

Ранее Трамп подтвердил, что первой зарубежной поездкой во время его второго президентского срока станет визит в Саудовскую Аравию.

"Возможно, в апреле, возможно, немного позже", - сказал Трамп журналистам о времени поездки.

Он добавил, что намеревается также посетить "Катар, возможно, еще пару других стран".