Финляндия ожидает заказы от США на строительство ледоколов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия ожидает заказы от США на строительство ледоколов, сообщает портал финского телерадиовещания Yle.

"В четверг министр иностранных дел Элина Валтонен встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Валтонен охарактеризовал переговоры как хорошие и рассказала, что среди прочего обсуждала с Рубио вопрос о продаже финских ледоколов", - говорится в сообщении.

"Продажа ледоколов Соединенным Штатам все время продвигается, и мы, вероятно, скоро получим конкретные новости", - сказала глава финского МИД после встречи.

Валтонен напомнила, что президент США Дональд Трамп заявил в четверг о возможности попросить у Конгресса разрешения на покупку крупных судов из-за рубежа.

Она отметила, что стороны обсудили также ситуацию на Украине, сотрудничество России с Ираном, Северной Кореей и Китаем в ходе специальной военной операции.