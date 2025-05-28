Генсек НАТО считает, что у северных стран альянса недостаточно ледоколов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласен с мнением президента США Дональда Трампа о нехватке ледоколов у арктических стран Североатлантического альянса.

"Мы не обладаем потенциально достаточным количеством судов-ледоколов для арктической зоны", - сказал Рютте в среду в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Криструн Фростадоуттир.

По словам генсека НАТО, заявления Трампа об Арктике "чрезвычайно позитивны", и он "сказал нечто интересное о ледоколах" в то время, как Россия и Китай "расширяют свое присутствие в этом регионе".

